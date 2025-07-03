03.07.2025
Смотреть онлайн Мария Берген - Мария Фернанда Эрасо Гонсалес 03.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Мария Берген — Мария Фернанда Эрасо Гонсалес . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(6:2, 4:6, 4:6)
1 : 2
03 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Maria Herazo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Maria Herazo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Мария Берген - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Мария Берген - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Maria Herazo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
52%
48%
Реализация брейк - пойнтов
70%
41%
