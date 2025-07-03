03.07.2025
Смотреть онлайн Chanta/Sornlaksup - Sumizawa/Trongcharoenchaikul 03.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan MD: Chanta/Sornlaksup — Sumizawa/Trongcharoenchaikul . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 12:02 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan MD
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
03 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chanta/Sornlaksup - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Sumizawa/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Chanta/Sornlaksup - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Chanta/Sornlaksup - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Chanta/Sornlaksup - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Sumizawa/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Sumizawa/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Chanta/Sornlaksup - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Chanta/Sornlaksup - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Sumizawa/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Chanta/Sornlaksup - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Chanta/Sornlaksup - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Chanta/Sornlaksup - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Sumizawa/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Chanta/Sornlaksup - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Sumizawa/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Sumizawa/Trongcharoenchaikul - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Sumizawa/Trongcharoenchaikul - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Chanta/Sornlaksup - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Chanta/Sornlaksup - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Chanta/Sornlaksup - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
79%
66%
Реализация брейк - пойнтов
44%
33%
