Текстовая трансляция

Гейм 1 - Лю Х / Лю Х - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Самрей/Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Самрей/Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Самрей/Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Самрей/Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 13 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0