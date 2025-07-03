03.07.2025
Смотреть онлайн Лю Х / Лю Х - Самрей/Чароенфон 03.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan MD: Лю Х / Лю Х — Самрей/Чароенфон . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan MD
Завершен
(3:6, 2:6)
(3:6, 2:6)
0 : 2
03 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лю Х / Лю Х - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Самрей/Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Самрей/Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Самрей/Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Самрей/Чароенфон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Лю Х / Лю Х - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Самрей/Чароенфон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
6
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
60%
85%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
Комментарии к матчу