03.07.2025
Смотреть онлайн Нурия Бранкаччио - Кэрол Монне 03.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Bucharest: Нурия Бранкаччио — Кэрол Монне . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Bucharest
Завершен
(3:6, 6:3, 6:2)
2 : 1
03 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Кэрол Монне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Кэрол Монне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Нурия Бранкаччио - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Нурия Бранкаччио - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
64%
59%
Реализация брейк - пойнтов
40%
25%
Комментарии к матчу