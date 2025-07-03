Смотреть онлайн Juliette Trunet - Хлои Ноул 03.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Bissy-Chambery: Juliette Trunet — Хлои Ноул . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .