03.07.2025
Kovapitukted/Ruamrak - Plipuech/Wang 03.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan WD: Kovapitukted/Ruamrak — Plipuech/Wang . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:31 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan WD
Завершен
(5:7, 3:6)
0 : 2
03 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kovapitukted/Ruamrak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Kovapitukted/Ruamrak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Plipuech/Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Kovapitukted/Ruamrak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Kovapitukted/Ruamrak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Plipuech/Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Plipuech/Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Kovapitukted/Ruamrak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Plipuech/Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Kovapitukted/Ruamrak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Kovapitukted/Ruamrak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Plipuech/Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Kovapitukted/Ruamrak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Plipuech/Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Plipuech/Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Plipuech/Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
50%
62%
Реализация брейк - пойнтов
31%
46%
Комментарии к матчу