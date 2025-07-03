Смотреть онлайн Kovapitukted/Ruamrak - Plipuech/Wang 03.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan WD: Kovapitukted/Ruamrak — Plipuech/Wang . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:31 по московскому времени .