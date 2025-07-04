04.07.2025
Смотреть онлайн Ella Brownback - Catherine Walker 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco Women: Ella Brownback — Catherine Walker . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 19:15 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 05.
МСК, Корт: Hurd Tennis Center - Court 05
UTR Pro Waco Women
Завершен
(7:6, 3:6, 6:2)
(7:6, 3:6, 6:2)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ella Brownback - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ella Brownback - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Catherine Walker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Catherine Walker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Ella Brownback - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Ella Brownback - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Catherine Walker - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ella Brownback - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Catherine Walker - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Catherine Walker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Ella Brownback - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Catherine Walker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Catherine Walker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Ella Brownback - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Catherine Walker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Catherine Walker - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ella Brownback - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ella Brownback - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Catherine Walker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Catherine Walker - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Catherine Walker - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Catherine Walker - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Ella Brownback - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Ella Brownback - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Ella Brownback - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Catherine Walker - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Ella Brownback - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Ella Brownback - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Ella Brownback - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
0
8
Выигрыш первой подачи
57%
57%
Реализация брейк - пойнтов
58%
70%
Комментарии к матчу