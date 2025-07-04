Гейм 1 - Германи Дэвис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 2 - Рианн Ньюборн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 3 - Рианн Ньюборн - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Рианн Ньюборн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Рианн Ньюборн - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Германи Дэвис - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Германи Дэвис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 8 - Германи Дэвис - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Рианн Ньюборн - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Рианн Ньюборн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 11 - Рианн Ньюборн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0