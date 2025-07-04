04.07.2025
Смотреть онлайн Рианн Ньюборн - Германи Дэвис 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco Women: Рианн Ньюборн — Германи Дэвис . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 19:16 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 03.
МСК, Корт: Hurd Tennis Center - Court 03
UTR Pro Waco Women
Завершен
(6:4, 6:0)
(6:4, 6:0)
2 : 0
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Германи Дэвис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Рианн Ньюборн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Рианн Ньюборн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Рианн Ньюборн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Рианн Ньюборн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Германи Дэвис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Германи Дэвис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Германи Дэвис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Рианн Ньюборн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Рианн Ньюборн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Рианн Ньюборн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Рианн Ньюборн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Рианн Ньюборн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Рианн Ньюборн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Рианн Ньюборн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Рианн Ньюборн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
7
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
70%
39%
Реализация брейк - пойнтов
46%
100%
Комментарии к матчу