04.07.2025
Смотреть онлайн Avery Jennings - Wenfei Yu 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco Women: Avery Jennings — Wenfei Yu . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 17:55 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 03.
МСК, Корт: Hurd Tennis Center - Court 03
UTR Pro Waco Women
Завершен
(0:6, 0:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Wenfei Yu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Wenfei Yu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
30%
65%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
Комментарии к матчу