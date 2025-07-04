04.07.2025
Смотреть онлайн Lani Brotman - Грейс Левелстон 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco Women: Lani Brotman — Грейс Левелстон . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 05.
МСК, Корт: Hurd Tennis Center - Court 05
UTR Pro Waco Women
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Грейс Левелстон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Lani Brotman - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Lani Brotman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Грейс Левелстон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Грейс Левелстон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Lani Brotman - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Грейс Левелстон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Грейс Левелстон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Грейс Левелстон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Lani Brotman - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Грейс Левелстон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Lani Brotman - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Грейс Левелстон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Грейс Левелстон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Грейс Левелстон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Грейс Левелстон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Грейс Левелстон - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
50%
81%
Реализация брейк - пойнтов
33%
40%
