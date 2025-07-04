04.07.2025
Смотреть онлайн Александр Аней - Drew Hedgecoe 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco: Александр Аней — Drew Hedgecoe . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:05 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 05.
МСК, Корт: Hurd Tennis Center - Court 05
UTR Pro Waco
Завершен
(6:2, 6:7, 6:5)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Александр Аней - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Александр Аней - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Александр Аней - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Drew Hedgecoe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Александр Аней - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Александр Аней - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Drew Hedgecoe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Александр Аней - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Александр Аней - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Александр Аней - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
68%
60%
Реализация брейк - пойнтов
36%
22%
Комментарии к матчу