Текстовая трансляция

Гейм 1 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Александр Аней - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - Александр Аней - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Александр Аней - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Drew Hedgecoe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 13 - Александр Аней - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 14 - Александр Аней - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 23 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 25 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 26 - Drew Hedgecoe - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 27 - Александр Аней - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 28 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 29 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 30 - Александр Аней - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 31 - Drew Hedgecoe - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 32 - Александр Аней - взял свою подачу со счетом 40-40