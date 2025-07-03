03.07.2025
Смотреть онлайн Polina Skopintseva - Adelina Lachinova 03.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Polina Skopintseva — Adelina Lachinova . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(2:6, 0:6)
0 : 2
03 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Polina Skopintseva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Adelina Lachinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Adelina Lachinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Polina Skopintseva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Adelina Lachinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Adelina Lachinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Adelina Lachinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Adelina Lachinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
36%
71%
Реализация брейк - пойнтов
100%
55%
Комментарии к матчу