04.07.2025
Смотреть онлайн Center/Webster - Narendran/Zhytelna 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Los Angeles WD: Center/Webster — Narendran/Zhytelna . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Los Angeles WD
Завершен
(6:3, 3:6, 1:0)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Center/Webster - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Center/Webster - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Center/Webster - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Narendran/Zhytelna - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Center/Webster - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Narendran/Zhytelna - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Narendran/Zhytelna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Center/Webster - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Center/Webster - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Narendran/Zhytelna - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Narendran/Zhytelna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Center/Webster - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Center/Webster - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Narendran/Zhytelna - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Narendran/Zhytelna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Narendran/Zhytelna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Center/Webster - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Narendran/Zhytelna - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
66%
59%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
Комментарии к матчу