04.07.2025
Смотреть онлайн Kumar/Milavsky - Johns/Miyoshi 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Laval MD: Kumar/Milavsky — Johns/Miyoshi . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Laval MD
Завершен
(6:2, 4:6, 1:0)
(6:2, 4:6, 1:0)
2 : 1
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kumar/Milavsky - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Johns/Miyoshi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Kumar/Milavsky - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Kumar/Milavsky - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Kumar/Milavsky - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Johns/Miyoshi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Kumar/Milavsky - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Kumar/Milavsky - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Kumar/Milavsky - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Johns/Miyoshi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Johns/Miyoshi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Johns/Miyoshi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Kumar/Milavsky - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Kumar/Milavsky - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Johns/Miyoshi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Johns/Miyoshi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Kumar/Milavsky - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Johns/Miyoshi - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
77%
60%
Реализация брейк - пойнтов
38%
50%
Комментарии к матчу