04.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Laval MD: Jones/Mchugh — Chan/Woestendick . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Laval MD
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Chan/Woestendick - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Jones/Mchugh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Chan/Woestendick - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Chan/Woestendick - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Chan/Woestendick - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Jones/Mchugh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Chan/Woestendick - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Chan/Woestendick - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Chan/Woestendick - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Jones/Mchugh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Chan/Woestendick - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Chan/Woestendick - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Chan/Woestendick - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Jones/Mchugh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Chan/Woestendick - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Jones/Mchugh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Chan/Woestendick - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
65%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
