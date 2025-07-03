03.07.2025
Смотреть онлайн Леонардо Росси - Жиль Хуссей 03.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Ajaccio: Леонардо Росси — Жиль Хуссей . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Ajaccio
Завершен
(6:7, 3:6)
0 : 2
03 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Жиль Хуссей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Жиль Хуссей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Жиль Хуссей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Жиль Хуссей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Леонардо Росси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Жиль Хуссей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Жиль Хуссей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Леонардо Росси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Жиль Хуссей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Леонардо Росси - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Жиль Хуссей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Жиль Хуссей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Леонардо Росси - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Жиль Хуссей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Жиль Хуссей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Жиль Хуссей - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
5
7
Выигрыш первой подачи
63%
77%
Реализация брейк - пойнтов
60%
31%
Комментарии к матчу