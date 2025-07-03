03.07.2025
Смотреть онлайн Louna Zoppas - Фиона Ганц 03.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Bissy-Chambery: Louna Zoppas — Фиона Ганц . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Bissy-Chambery
Завершен
(6:3, 7:6)
2 : 0
03 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Louna Zoppas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Фиона Ганц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Louna Zoppas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Louna Zoppas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Фиона Ганц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Louna Zoppas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Фиона Ганц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Louna Zoppas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Louna Zoppas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Louna Zoppas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Фиона Ганц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Фиона Ганц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Фиона Ганц - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Фиона Ганц - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Louna Zoppas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Louna Zoppas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Louna Zoppas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Louna Zoppas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Фиона Ганц - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Louna Zoppas - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Фиона Ганц - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
5
2
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
63%
64%
Реализация брейк - пойнтов
62%
38%
Комментарии к матчу