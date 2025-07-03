03.07.2025
Смотреть онлайн Алиса Соули - Карлотта Моккия 03.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Bissy-Chambery: Алиса Соули — Карлотта Моккия . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Bissy-Chambery
Завершен
(3:6, 3:5)
0 : 2
03 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алиса Соули - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Карлотта Моккия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Карлотта Моккия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Алиса Соули - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Алиса Соули - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Карлотта Моккия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Карлотта Моккия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Карлотта Моккия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Карлотта Моккия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Алиса Соули - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Алиса Соули - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Карлотта Моккия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Карлотта Моккия - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Алиса Соули - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Карлотта Моккия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Карлотта Моккия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Карлотта Моккия - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
55%
55%
Реализация брейк - пойнтов
27%
38%
