03.07.2025
Смотреть онлайн Екатерина Яшина - Маргот Фантала 03.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Bissy-Chambery: Екатерина Яшина — Маргот Фантала . Начало встречи 03 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Bissy-Chambery
Завершен
(7:6, 4:6, 5:7)
(7:6, 4:6, 5:7)
1 : 2
03 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Екатерина Яшина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Маргот Фантала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Екатерина Яшина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Екатерина Яшина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Маргот Фантала - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Екатерина Яшина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Маргот Фантала - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Маргот Фантала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Маргот Фантала - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Екатерина Яшина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Маргот Фантала - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Екатерина Яшина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Маргот Фантала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Маргот Фантала - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Екатерина Яшина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Маргот Фантала - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Екатерина Яшина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Екатерина Яшина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Екатерина Яшина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Маргот Фантала - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Маргот Фантала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Маргот Фантала - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Екатерина Яшина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Маргот Фантала - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Екатерина Яшина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Маргот Фантала - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Екатерина Яшина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Екатерина Яшина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Маргот Фантала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 31 - Маргот Фантала - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Екатерина Яшина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 33 - Маргот Фантала - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Маргот Фантала - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 35 - Маргот Фантала - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
6
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
65%
68%
Реализация брейк - пойнтов
57%
55%
Комментарии к матчу