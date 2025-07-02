02.07.2025
Смотреть онлайн Felix Balshaw - Никита Маштаков 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Store: Felix Balshaw — Никита Маштаков . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Store
Завершен
(6:3, 6:1)
(6:3, 6:1)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Никита Маштаков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Никита Маштаков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Никита Маштаков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Felix Balshaw - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Felix Balshaw - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Никита Маштаков - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Felix Balshaw - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
53%
43%
Реализация брейк - пойнтов
67%
25%
Комментарии к матчу