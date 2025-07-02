02.07.2025
Смотреть онлайн Daryna Shoshyna - Лаура Сватикова 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Mogyorod: Daryna Shoshyna — Лаура Сватикова . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Mogyorod
Завершен
(6:4, 6:4)
(6:4, 6:4)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Daryna Shoshyna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Daryna Shoshyna - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Daryna Shoshyna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Daryna Shoshyna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Daryna Shoshyna - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Daryna Shoshyna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Daryna Shoshyna - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Daryna Shoshyna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Daryna Shoshyna - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Лаура Сватикова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Daryna Shoshyna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Daryna Shoshyna - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Лаура Сватикова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Лаура Сватикова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Daryna Shoshyna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
61%
54%
Реализация брейк - пойнтов
86%
25%
Комментарии к матчу