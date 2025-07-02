02.07.2025
Смотреть онлайн Александр Кнафф - Лука Стаехели 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Store: Александр Кнафф — Лука Стаехели . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Store
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Кнафф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Лука Стаехели - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Александр Кнафф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Александр Кнафф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Александр Кнафф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Александр Кнафф - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Александр Кнафф - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Александр Кнафф - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Лука Стаехели - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Лука Стаехели - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Лука Стаехели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
9
2
Выигрыш первой подачи
59%
78%
Реализация брейк - пойнтов
100%
57%
Комментарии к матчу