02.07.2025
Смотреть онлайн Поль Барбье Газо - Andrej Loncarevic 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Поль Барбье Газо — Andrej Loncarevic . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:3, 2:6, 2:6)
1 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Поль Барбье Газо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Поль Барбье Газо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Поль Барбье Газо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Поль Барбье Газо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Поль Барбье Газо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Поль Барбье Газо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Поль Барбье Газо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Andrej Loncarevic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Поль Барбье Газо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Andrej Loncarevic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Поль Барбье Газо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Поль Барбье Газо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Andrej Loncarevic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Andrej Loncarevic - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Andrej Loncarevic - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
67%
75%
Реализация брейк - пойнтов
33%
67%
Комментарии к матчу