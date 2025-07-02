02.07.2025
Смотреть онлайн Georgi Georgiev - Обрад Марковски 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Kursumlijska Banja: Georgi Georgiev — Обрад Марковски . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:3, 3:6, 6:3)
2 : 1
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Georgi Georgiev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Обрад Марковски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Georgi Georgiev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Обрад Марковски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Georgi Georgiev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Georgi Georgiev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Georgi Georgiev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Обрад Марковски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Georgi Georgiev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Обрад Марковски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Обрад Марковски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Обрад Марковски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Georgi Georgiev - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Обрад Марковски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Georgi Georgiev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Georgi Georgiev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Обрад Марковски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Обрад Марковски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Обрад Марковски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Georgi Georgiev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Georgi Georgiev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Обрад Марковски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Georgi Georgiev - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Обрад Марковски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Georgi Georgiev - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Georgi Georgiev - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Georgi Georgiev - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
9
Выигрыш первой подачи
64%
62%
Реализация брейк - пойнтов
57%
23%
Комментарии к матчу