02.07.2025
Смотреть онлайн Эспен Лагард - Михал Крайци 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Кайсери: Эспен Лагард — Михал Крайци . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Кайсери
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эспен Лагард - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Эспен Лагард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Эспен Лагард - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Эспен Лагард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Эспен Лагард - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Эспен Лагард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Эспен Лагард - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Эспен Лагард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Эспен Лагард - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Михал Крайци - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Эспен Лагард - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Эспен Лагард - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Эспен Лагард - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
94%
47%
Реализация брейк - пойнтов
56%
0%
Комментарии к матчу