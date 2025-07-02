02.07.2025
Смотреть онлайн Malaylack D Pathummakuronen - Нао Пханг Цзыи 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Taiwan Women: Malaylack D Pathummakuronen — Нао Пханг Цзыи . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 09:50 по московскому времени и пройдет на корте Yang-Ming Tennis Center - Court 2.
МСК, Корт: Yang-Ming Tennis Center - Court 2
UTR Pro Taiwan Women
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Нао Пханг Цзыи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Malaylack D Pathummakuronen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Malaylack D Pathummakuronen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
84%
66%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
