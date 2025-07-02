02.07.2025
Смотреть онлайн Сандугаш Кенжибаева - Duanrui Gao 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Сандугаш Кенжибаева — Duanrui Gao . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(7:5, 6:4)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Duanrui Gao - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Сандугаш Кенжибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сандугаш Кенжибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Duanrui Gao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Duanrui Gao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Сандугаш Кенжибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Сандугаш Кенжибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
5
1
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
80%
57%
Реализация брейк - пойнтов
40%
18%
Комментарии к матчу