Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.07.2025

Смотреть онлайн Сандугаш Кенжибаева - Duanrui Gao 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Сандугаш КенжибаеваDuanrui Gao . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Maanshan
Сандугаш Кенжибаева
Завершен
(7:5, 6:4)
2 : 0
02 июля 2025
Duanrui Gao
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Duanrui Gao - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Сандугаш Кенжибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сандугаш Кенжибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Duanrui Gao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Duanrui Gao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Сандугаш Кенжибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Сандугаш Кенжибаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Сандугаш Кенжибаева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
5
1
Двойные ошибки
7
3
Выигрыш первой подачи
80%
57%
Реализация брейк - пойнтов
40%
18%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Финикс Санз Финикс Санз
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
31 Декабря
23:40
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA