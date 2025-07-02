02.07.2025
Смотреть онлайн Йияки Ванг - Xiao Tang 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Йияки Ванг — Xiao Tang . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Xiao Tang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Xiao Tang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Йияки Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Йияки Ванг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Xiao Tang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Йияки Ванг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Йияки Ванг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
63%
30%
Реализация брейк - пойнтов
58%
38%
Комментарии к матчу