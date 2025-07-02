02.07.2025
Смотреть онлайн Yanan Hou - Софья Лансере 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Yanan Hou — Софья Лансере . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(2:6, 5:7)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Yanan Hou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Yanan Hou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Yanan Hou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Yanan Hou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Yanan Hou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Yanan Hou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Yanan Hou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Софья Лансере - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
0
10
Выигрыш первой подачи
49%
68%
Реализация брейк - пойнтов
75%
75%
Комментарии к матчу