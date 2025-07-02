02.07.2025
Смотреть онлайн Раму Уэда - Икуми Ямадзаки 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Раму Уэда — Икуми Ямадзаки . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hong Kong
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Раму Уэда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Раму Уэда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Раму Уэда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Раму Уэда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Икуми Ямадзаки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Икуми Ямадзаки - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
45%
82%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу