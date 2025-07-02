02.07.2025
Смотреть онлайн Ринко Мацуда - Аяка Озеки 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Ринко Мацуда — Аяка Озеки . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:33 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hong Kong
Завершен
(6:1, 6:0)
(6:1, 6:0)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Аяка Озеки - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Ринко Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Ринко Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
78%
35%
Реализация брейк - пойнтов
75%
0%
Комментарии к матчу