02.07.2025
Смотреть онлайн Ching Laam Lai - Наоми Сю 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Ching Laam Lai — Наоми Сю . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hong Kong
Завершен
(4:6, 4:6)
(4:6, 4:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Наоми Сю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Ching Laam Lai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Наоми Сю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Ching Laam Lai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Наоми Сю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ching Laam Lai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Наоми Сю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Наоми Сю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ching Laam Lai - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Наоми Сю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ching Laam Lai - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Наоми Сю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Наоми Сю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Ching Laam Lai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Ching Laam Lai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Наоми Сю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Наоми Сю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Наоми Сю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Ching Laam Lai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Наоми Сю - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
9
1
Выигрыш первой подачи
50%
49%
Реализация брейк - пойнтов
50%
40%
Комментарии к матчу