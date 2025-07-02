02.07.2025
Смотреть онлайн Танучапорн Йонгмод - Киса Йошиока 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Танучапорн Йонгмод — Киса Йошиока . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:50 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hong Kong
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Киса Йошиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Танучапорн Йонгмод - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Киса Йошиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Киса Йошиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Киса Йошиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Танучапорн Йонгмод - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Киса Йошиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Киса Йошиока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Киса Йошиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Танучапорн Йонгмод - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Киса Йошиока - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Танучапорн Йонгмод - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Киса Йошиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Танучапорн Йонгмод - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Киса Йошиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Танучапорн Йонгмод - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Киса Йошиока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Танучапорн Йонгмод - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Киса Йошиока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Танучапорн Йонгмод - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
71%
66%
Реализация брейк - пойнтов
0%
40%
