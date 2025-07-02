02.07.2025
Смотреть онлайн Влада Минчева - Юхан Лю 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Влада Минчева — Юхан Лю . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 10:18 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hong Kong
Завершен
(7:5, 6:3)
(7:5, 6:3)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Влада Минчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Влада Минчева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Влада Минчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Влада Минчева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Юхан Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Влада Минчева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Юхан Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Юхан Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Юхан Лю - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Юхан Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Влада Минчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Влада Минчева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Юхан Лю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Влада Минчева - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Влада Минчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Юхан Лю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Юхан Лю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Влада Минчева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Влада Минчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Влада Минчева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Влада Минчева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
71%
57%
Реализация брейк - пойнтов
45%
50%
Комментарии к матчу