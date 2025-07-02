02.07.2025
Смотреть онлайн Михо Курамоти - Бела Тамханкар 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Hong Kong: Михо Курамоти — Бела Тамханкар . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Hong Kong
Завершен
(6:0, 6:1)
(6:0, 6:1)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Михо Курамоти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Михо Курамоти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Бела Тамханкар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Михо Курамоти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Михо Курамоти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
71%
31%
Реализация брейк - пойнтов
60%
33%
