02.07.2025
Смотреть онлайн Шинтаро Имаи - Чен Донг 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Шинтаро Имаи — Чен Донг . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 09:35 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(6:4, 4:2)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чен Донг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Чен Донг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Шинтаро Имаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Шинтаро Имаи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Шинтаро Имаи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Шинтаро Имаи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Шинтаро Имаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Шинтаро Имаи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Чен Донг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Чен Донг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Шинтаро Имаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Шинтаро Имаи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Шинтаро Имаи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Шинтаро Имаи - взял свою подачу со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
7
0
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
72%
42%
Реализация брейк - пойнтов
80%
40%
