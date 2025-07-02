02.07.2025
Смотреть онлайн Киан Сун - Сяофэй Ван 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Киан Сун — Сяофэй Ван . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(4:6, 0:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Сяофэй Ван - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Сяофэй Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Киан Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Сяофэй Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сяофэй Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Сяофэй Ван - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Сяофэй Ван - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Сяофэй Ван - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
61%
67%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
