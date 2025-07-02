02.07.2025
Смотреть онлайн Фну Нидунджинзан - Санхуи Шин 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Фну Нидунджинзан — Санхуи Шин . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(6:2, 4:6, 6:7)
1 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Фну Нидунджинзан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Фну Нидунджинзан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Фну Нидунджинзан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Фну Нидунджинзан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
8
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
62%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
30%
