Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
02.07.2025

Смотреть онлайн Фну Нидунджинзан - Санхуи Шин 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Фну НидунджинзанСанхуи Шин . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Maanshan
Фну Нидунджинзан
Завершен
(6:2, 4:6, 6:7)
1 : 2
02 июля 2025
Санхуи Шин
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Фну Нидунджинзан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Фну Нидунджинзан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Фну Нидунджинзан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Санхуи Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Фну Нидунджинзан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 28 - Санхуи Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Фну Нидунджинзан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Санхуи Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
2
8
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
62%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
30%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Нэшвилл Нэшвилл
Вегас Вегас
31 Декабря
23:07
Миннесота Тимбервулвз Миннесота Тимбервулвз
Атланта Хокс Атланта Хокс
31 Декабря
23:00
Орландо Мэджик Орландо Мэджик
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
31 Декабря
23:00
Финикс Санз Финикс Санз
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
31 Декабря
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA