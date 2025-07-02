02.07.2025
Смотреть онлайн Jeamoon Lee - Фантуб Суксумрарн 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Jeamoon Lee — Фантуб Суксумрарн . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(4:6, 1:6)
(4:6, 1:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Jeamoon Lee
Фантуб Суксумрарн
1 победа
0 побед
100%
0%
09.07.2025
Jeamoon Lee
2:0
Фантуб Суксумрарн
Статистика матча
Эйсы
6
4
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
61%
74%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу