02.07.2025

Смотреть онлайн Jeamoon Lee - Фантуб Суксумрарн 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Jeamoon LeeФантуб Суксумрарн . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Maanshan
Jeamoon Lee
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
02 июля 2025
Фантуб Суксумрарн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Jeamoon Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Фантуб Суксумрарн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Фантуб Суксумрарн - взял свою подачу со счетом 40-40

История последних встреч

Jeamoon Lee
Jeamoon Lee
Фантуб Суксумрарн
Jeamoon Lee
1 победа
0 побед
100%
0%
09.07.2025
Jeamoon Lee
Jeamoon Lee
2:0
Фантуб Суксумрарн
Фантуб Суксумрарн
Обзор

Статистика матча

Эйсы
6
4
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
61%
74%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
Комментарии к матчу
