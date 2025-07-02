02.07.2025
Смотреть онлайн Томоширо Масабаяси - Рёта Танума 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo: Томоширо Масабаяси — Рёта Танума . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tokyo
Завершен
(2:6, 1:4)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Рёта Танума - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Рёта Танума - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Рёта Танума - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Томоширо Масабаяси - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Рёта Танума - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Рёта Танума - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Рёта Танума - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
6
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
67%
81%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
