02.07.2025
Смотреть онлайн Юта Кавахаши - Noritaka Koizumi 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo: Юта Кавахаши — Noritaka Koizumi . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tokyo
Завершен
(5:7, 3:5)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юта Кавахаши - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Noritaka Koizumi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Noritaka Koizumi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Noritaka Koizumi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Noritaka Koizumi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Noritaka Koizumi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Noritaka Koizumi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Noritaka Koizumi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Noritaka Koizumi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Noritaka Koizumi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Юта Кавахаши - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Юта Кавахаши - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Noritaka Koizumi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Noritaka Koizumi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Noritaka Koizumi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Noritaka Koizumi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
56%
67%
Реализация брейк - пойнтов
8%
38%
Комментарии к матчу