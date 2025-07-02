02.07.2025
Смотреть онлайн Дук Хее Ли - Saki Tange 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo: Дук Хее Ли — Saki Tange . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tokyo
Завершен
(4:6, 1:6)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дук Хее Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Saki Tange - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Saki Tange - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Дук Хее Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Дук Хее Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Saki Tange - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Дук Хее Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Saki Tange - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Saki Tange - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Saki Tange - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Saki Tange - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Saki Tange - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Saki Tange - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Дук Хее Ли - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Saki Tange - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Saki Tange - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Saki Tange - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
35%
65%
Реализация брейк - пойнтов
33%
100%
Комментарии к матчу