02.07.2025
Смотреть онлайн Вообин Шин - Макото Оти 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tokyo: Вообин Шин — Макото Оти . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tokyo
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Вообин Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Макото Оти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Макото Оти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Вообин Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Макото Оти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Макото Оти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Вообин Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Вообин Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Макото Оти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Макото Оти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Вообин Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
7
3
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
83%
56%
Реализация брейк - пойнтов
80%
100%
Комментарии к матчу