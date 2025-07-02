02.07.2025
Смотреть онлайн Johnson/Thayne - Джонс/Джонс 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Los Angeles MD: Johnson/Thayne — Джонс/Джонс . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Los Angeles MD
Завершен
(6:3, 3:6, 0:1)
1 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Johnson/Thayne - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Джонс/Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Johnson/Thayne - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Johnson/Thayne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Johnson/Thayne - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Джонс/Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Johnson/Thayne - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джонс/Джонс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Johnson/Thayne - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Джонс/Джонс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джонс/Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Johnson/Thayne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Johnson/Thayne - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Johnson/Thayne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Джонс/Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Джонс/Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Джонс/Джонс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Джонс/Джонс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
68%
63%
Реализация брейк - пойнтов
43%
50%
Комментарии к матчу