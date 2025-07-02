02.07.2025
Смотреть онлайн Bianchi/Zamora - Dayal/Kleege 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Los Angeles MD: Bianchi/Zamora — Dayal/Kleege . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 04:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Los Angeles MD
Завершен
(6:2, 3:6, 1:0)
2 : 1
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Dayal/Kleege - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Bianchi/Zamora - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Bianchi/Zamora - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Bianchi/Zamora - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Dayal/Kleege - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Bianchi/Zamora - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Bianchi/Zamora - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Bianchi/Zamora - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Dayal/Kleege - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Bianchi/Zamora - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Dayal/Kleege - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Bianchi/Zamora - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Dayal/Kleege - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Dayal/Kleege - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Dayal/Kleege - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Bianchi/Zamora - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Dayal/Kleege - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
70%
66%
Реализация брейк - пойнтов
40%
100%
