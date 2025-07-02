02.07.2025
Смотреть онлайн Castillo Meza/Ostrzygalo - Collins/Sahdiieva 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Los Angeles WD: Castillo Meza/Ostrzygalo — Collins/Sahdiieva . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Los Angeles WD
Завершен
(3:6, 5:7)
(3:6, 5:7)
0 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Collins/Sahdiieva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Castillo Meza/Ostrzygalo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Castillo Meza/Ostrzygalo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Collins/Sahdiieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Collins/Sahdiieva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Castillo Meza/Ostrzygalo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Collins/Sahdiieva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Collins/Sahdiieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Collins/Sahdiieva - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Collins/Sahdiieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Collins/Sahdiieva - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Castillo Meza/Ostrzygalo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Castillo Meza/Ostrzygalo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Castillo Meza/Ostrzygalo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Collins/Sahdiieva - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Castillo Meza/Ostrzygalo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Castillo Meza/Ostrzygalo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Collins/Sahdiieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Collins/Sahdiieva - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Collins/Sahdiieva - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Collins/Sahdiieva - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
58%
84%
Реализация брейк - пойнтов
43%
71%
Комментарии к матчу