02.07.2025

Смотреть онлайн Кристиан Лангмо - Микаэль Арсено 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Laval: Кристиан ЛангмоМикаэль Арсено . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Laval
Кристиан Лангмо
Завершен
(6:2, 5:3)
2 : 0
02 июля 2025
Микаэль Арсено
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Микаэль Арсено - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Микаэль Арсено - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Микаэль Арсено - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Микаэль Арсено - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Микаэль Арсено - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
5
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
73%
54%
Реализация брейк - пойнтов
31%
33%
Рейтинг WTA