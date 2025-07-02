02.07.2025
Смотреть онлайн Кристиан Лангмо - Микаэль Арсено 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Laval: Кристиан Лангмо — Микаэль Арсено . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Laval
Завершен
(6:2, 5:3)
(6:2, 5:3)
2 : 0
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Микаэль Арсено - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Микаэль Арсено - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кристиан Лангмо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Микаэль Арсено - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Кристиан Лангмо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Микаэль Арсено - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Микаэль Арсено - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
73%
54%
Реализация брейк - пойнтов
31%
33%
Комментарии к матчу