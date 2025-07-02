02.07.2025
Смотреть онлайн Luescher/Rachapudi - Lindgren/Payne 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Los Angeles WD: Luescher/Rachapudi — Lindgren/Payne . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Los Angeles WD
Завершен
(3:6, 7:5, 0:0)
1 : 1
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lindgren/Payne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Luescher/Rachapudi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Luescher/Rachapudi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Lindgren/Payne - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Luescher/Rachapudi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Lindgren/Payne - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Lindgren/Payne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Lindgren/Payne - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Lindgren/Payne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Lindgren/Payne - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Luescher/Rachapudi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Luescher/Rachapudi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Lindgren/Payne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Lindgren/Payne - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Lindgren/Payne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Luescher/Rachapudi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Luescher/Rachapudi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Luescher/Rachapudi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Lindgren/Payne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Luescher/Rachapudi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Luescher/Rachapudi - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
62%
60%
Реализация брейк - пойнтов
56%
67%
Комментарии к матчу