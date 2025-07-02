Смотреть онлайн Luescher/Rachapudi - Lindgren/Payne 02.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Los Angeles WD: Luescher/Rachapudi — Lindgren/Payne . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 03:45 по московскому времени .