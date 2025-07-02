02.07.2025
Смотреть онлайн Ahn/Nordikyan - Narendran/Zhytelna 02.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Los Angeles WD: Ahn/Nordikyan — Narendran/Zhytelna . Начало встречи 02 июля 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Los Angeles WD
Завершен
(6:1, 0:6, 0:1)
(6:1, 0:6, 0:1)
1 : 2
02 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ahn/Nordikyan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ahn/Nordikyan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Narendran/Zhytelna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Ahn/Nordikyan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Ahn/Nordikyan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ahn/Nordikyan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ahn/Nordikyan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Narendran/Zhytelna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Narendran/Zhytelna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Narendran/Zhytelna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Narendran/Zhytelna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Narendran/Zhytelna - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Narendran/Zhytelna - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
47%
52%
Реализация брейк - пойнтов
75%
40%
Комментарии к матчу