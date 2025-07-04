04.07.2025
Смотреть онлайн Мартина Марусинова - Katarina Pavlechova 04.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Olomouc Women: Мартина Марусинова — Katarina Pavlechova . Начало встречи 04 июля 2025 запланировано на 11:35 по московскому времени и пройдет на корте Omega Sport - Court 06.
МСК, Корт: Omega Sport - Court 06
UTR Pro Olomouc Women
Завершен
(6:4, 1:6, 2:6)
1 : 2
04 июля 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Katarina Pavlechova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Мартина Марусинова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Katarina Pavlechova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Мартина Марусинова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Мартина Марусинова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Katarina Pavlechova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мартина Марусинова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Katarina Pavlechova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Мартина Марусинова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Мартина Марусинова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Katarina Pavlechova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Katarina Pavlechova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Katarina Pavlechova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Мартина Марусинова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Katarina Pavlechova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Katarina Pavlechova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Katarina Pavlechova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Katarina Pavlechova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Katarina Pavlechova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Katarina Pavlechova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Katarina Pavlechova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Мартина Марусинова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Katarina Pavlechova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Мартина Марусинова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Katarina Pavlechova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
23
6
Выигрыш первой подачи
50%
57%
Реализация брейк - пойнтов
46%
67%
